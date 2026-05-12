De best verkochte auto's in 61 landen

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
dinsdag, 12 mei 2026 om 11:28
Toyota is in 2025 onbetwist het bestverkochte automerk ter wereld. Het Japanse concern staat in maar liefst 61 landen op nummer één — van de Verenigde Staten en Japan tot Saoedi‑Arabië, Australië, Thailand en Zuid‑Afrika. Geen enkele andere fabrikant komt in de buurt.
De kracht van Toyota zit in een combinatie die concurrenten maar moeilijk kunnen evenaren: legendarische betrouwbaarheid, een extreem breed modellengamma (van de compacte Yaris tot de wereldwijd populaire Hilux en RAV4) en sterke posities in zowel welvarende markten als opkomende economieën. Daar komt bij dat Toyota's hybride aandrijflijnen, zoals in de Corolla en RAV4, precies op het juiste moment volwassen werden — nu volledig elektrisch rijden in veel landen nog hapert, kiezen miljoenen automobilisten voor de tussenoplossing waar Toyota al twee decennia in investeert.
Europa laat een opvallend ander beeld zien. Hier domineren vooral nationale en regionale helden: Volkswagen in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, Renault in Frankrijk en Turkije, Fiat in Italië, Dacia in Roemenië, Škoda in Tsjechië en Bulgarije, en Volvo in Zweden. Noorwegen springt eruit met Tesla als marktleider — een direct gevolg van de meest ambitieuze EV‑stimulering ter wereld. En in Nederland is opmerkelijk genoeg Kia het bestverkochte merk.
China is het andere grote verhaal. Daar is BYD inmiddels de onbetwiste nummer één en het merk wint ook in Singapore. Vietnam koos voor eigen bodem met VinFast, India blijft trouw aan Maruti (Suzuki) en in Iran domineert thuisspeler Iran Khodro. Hieronder de complete lijst in alfabetische volgorde.
LandTopmerk
AlgerijeFiat
AngolaSuzuki
ArgentiniëToyota
AustraliëToyota
BahreinToyota
BelgiëBMW
BraziliëFiat
BulgarijeŠkoda
CanadaFord
ChiliToyota
ChinaBYD
ColombiaKia
DenemarkenVolkswagen
DuitslandVolkswagen
EgypteNissan
FilipijnenToyota
FinlandToyota
FrankrijkRenault
GriekenlandToyota
IndiaMaruti
IndonesiëToyota
IranIran Khodro
IerlandToyota
IrakKia
IsraëlToyota
ItaliëFiat
JapanToyota
JemenToyota
JordaniëToyota
KazachstanHyundai
KeniaIsuzu
KoeweitToyota
MaleisiëPerodua
MexicoNissan
NederlandKia
NigeriaInnoson
NoorwegenTesla
Oekraïne (niet in bron)
OmanToyota
OostenrijkVolkswagen
PakistanSuzuki
PolenToyota
PortugalPeugeot
QatarToyota
RoemeniëDacia
RuslandLada
Saoedi‑ArabiëToyota
SingaporeBYD
SpanjeToyota
TaiwanToyota
TanzaniaToyota
ThailandToyota
TsjechiëŠkoda
TurkijeRenault
Verenigd KoninkrijkVolkswagen
Verenigde Arabische EmiratenToyota
Verenigde StatenToyota
VietnamVinFast
Zuid‑AfrikaToyota
Zuid‑KoreaHyundai
ZwedenVolvo
ZwitserlandVolkswagen

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

Duitse toerist krijgt schadevergoeding om ‘handdoekje leggen’ in Grieks resort

