Toyota is in 2025 onbetwist het bestverkochte automerk ter wereld. Het Japanse concern staat in maar liefst 61 landen op nummer één — van de Verenigde Staten en Japan tot Saoedi‑Arabië, Australië, Thailand en Zuid‑Afrika. Geen enkele andere fabrikant komt in de buurt.

De kracht van Toyota zit in een combinatie die concurrenten maar moeilijk kunnen evenaren: legendarische betrouwbaarheid, een extreem breed modellengamma (van de compacte Yaris tot de wereldwijd populaire Hilux en RAV4) en sterke posities in zowel welvarende markten als opkomende economieën. Daar komt bij dat Toyota's hybride aandrijflijnen, zoals in de Corolla en RAV4, precies op het juiste moment volwassen werden — nu volledig elektrisch rijden in veel landen nog hapert, kiezen miljoenen automobilisten voor de tussenoplossing waar Toyota al twee decennia in investeert.

Europa laat een opvallend ander beeld zien. Hier domineren vooral nationale en regionale helden: Volkswagen in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, Renault in Frankrijk en Turkije, Fiat in Italië, Dacia in Roemenië, Škoda in Tsjechië en Bulgarije, en Volvo in Zweden. Noorwegen springt eruit met Tesla als marktleider — een direct gevolg van de meest ambitieuze EV‑stimulering ter wereld. En in Nederland is opmerkelijk genoeg Kia het bestverkochte merk.

China is het andere grote verhaal. Daar is BYD inmiddels de onbetwiste nummer één en het merk wint ook in Singapore. Vietnam koos voor eigen bodem met VinFast, India blijft trouw aan Maruti (Suzuki) en in Iran domineert thuisspeler Iran Khodro. Hieronder de complete lijst in alfabetische volgorde.