Stembussen in Polen open voor presidentsverkiezingen

WARSCHAU (ANP/AFP) - In Polen is zondagochtend de eerste ronde van de presidentsverkiezingen begonnen, na een campagne die vooral in het teken stond van buitenlands beleid en sociale thema's als abortus en lhbti-rechten.

De pro-Europese burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski en de nationalistische historicus Karol Nawrocki zijn volgens de peilingen de belangrijkste kandidaten om door te gaan naar de tweede ronde op 1 juni.

Trzaskowski beloofde tijdens de campagne lhbti-rechten en het recht op abortus te steunen. Nawrocki wordt gesteund door Recht en Rechtvaardigheid (PiS), de partij die vaak op gespannen voet staat met westerse bondgenoten en EU-instellingen. De historicus is een bewonderaar van Donald Trump.

Sinds de pro-Europese coalitie van Donald Tusk in 2023 aan de macht kwam, zijn belangrijke regeringsinitiatieven geblokkeerd door veto's van de nationalistische president Andrzej Duda.