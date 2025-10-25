Stemmen in een voetbalstadion, bajescafé of woonkamer

DEN HAAG (ANP) - Naast de vertrouwde stemlocaties, zoals een stadhuis of bibliotheek, dienen ook dit jaar bijzondere plekken als stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een vakje rood maken kan op 29 oktober in onder meer musea, voetbalstadions, een gevangenis en een woonkamer.

Vijf herinneringscentra en musea over de Tweede Wereldoorlog openen de deuren voor de democratie. Het Anne Frank Huis, herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Nationale Monumenten bij Kamp Vught, Kamp Westerbork en het Oranjehotel "herinneren op hun eigen manier aan het verlies van vrijheid en de onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog", stelt het samenwerkingsverband van de musea. Na het stemmen mogen kiezers de musea gratis bezoeken.

In stadion De Adelaarshorst van voetbalclub Go Ahead Eagles houdt supportersvereniging SV-GAE een stembureau. Stemmen kan, dit jaar voor het eerst, ook in het WerkTalent Stadion van ADO Den Haag. Na het invullen van het stembiljet mogen kiezers door de spelerstunnel lopen en langs de rand van het veld een foto maken.

Bajescafé

Een andere bijzondere stemlocatie bevindt zich in het Bajescafé bij de vrouwengevangenis in Ter Peel. Dit stembureau is niet de hele dag open: van 09.00 uur tot 13.00 zijn kiezers welkom. Zowel gedetineerden als inwoners van de gemeente Maas aan de Horst mogen in het Bajescafé stemmen.

In het Overijsselse Marle, waar ongeveer 70 mensen wonen, is een bijzonder stembureau waar kiezers deze verkiezingen opnieuw terechtkunnen: de woonkamer van Wim Westhoff. Sinds 1948 is de woning van Westhoff, die voorheen eigendom van zijn ouders was, een stembureau.

Marle ligt op de westelijke oever van de IJssel en om te voorkomen dat kiezers de rivier moeten oversteken, houdt de gemeente nu al bijna 77 jaar een stembureau in de woning van Westhoff. Als gastheer kijkt hij niet tegen 29 oktober op, zegt hij. "Het is prima. Maar dit hoeft van mij niet twee of drie keer per jaar."