Alpine berispt Colapinto om negeren teamorder

Sport
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 17:01
anp221025213 1
AUSTIN (ANP) - Franco Colapinto is door zijn team Alpine berispt voor het negeren van een teamorder tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de vooruitblik van het Formule 1-team op de komende Grote Prijs van Mexico. "Instructies van het team moeten altijd worden opgevolgd, wat er ook gebeurt", zegt de Argentijn, die nog geen enkel punt heeft gescoord in het WK.
Colapinto negeerde in de slotfase van de race in Austin opzichtig het bevel om achter zijn teamgenoot Pierre Gasly te blijven. "Wat? Posities houden? Hij is veel te langzaam", riep hij door de teamradio, om vervolgens Gasly in te halen en daarmee de zeventiende plaats te behalen.
Teammanager Steve Nielsen van Alpine sprak direct na de race al zijn ongenoegen uit over de actie.
De ongehoorzame actie kan Colapinto nog duur komen te staan. Hij is niet zeker van een zitje bij Alpine in 2026 en topadviseur Flavio Briatore heeft de media al verteld dat het gaat tussen Colapinto en de Estse reserverijder Paul Aron.
