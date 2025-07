Energiebedrijven gedagvaard voor massaclaim over prijsverhogingen

Energiebedrijven Vattenfall, Eneco, Essent, Greenchoice, Energiedirect en Budget Thuis worden gedagvaard om prijsverhogingen bij variabele energiecontracten. Dat heeft de Stichting Eerlijke Handelspraktijken laten weten. Volgens claimorganisatie gaat haar eerder aangekondigde massaclaim tegen de energiesector daarmee officieel van start.

Eerder dit jaar stelde het gerechtshof in Amsterdam dat Vattenfall onterecht tussentijds de prijzen veranderde in de genoemde contracten. Het hof oordeelde dat het zogeheten prijswijzigingsbeding, dat die wijzigingen mogelijk maakt, in strijd is met het consumentenrecht. De zaak draaide daarmee om voorwaarden in een contract waarop een prijswijziging steunt.

Volgens de stichting betekent dit dat miljoenen consumenten ten onrechte te veel betaald hebben voor hun energie en hiervoor gecompenseerd moeten worden. Het zou gaan om enkele honderden tot zelfs duizenden euro's per huishouden, afhankelijk van het verbruik en de duur van het contract.