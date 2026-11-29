Op oudejaarsavond gaat het dit jaar voor het eerst anders. Sinds 1 augustus 2026 geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De jaarwisseling naar 2027 is de eerste waarop dat verbod echt telt.

Dat betekent niet dat alles verboden is. Sterretjes blijven gewoon te koop. Maar de cakes, vuurpijlen en rotjes van vroeger horen daar niet meer bij.

Wat mag nog wel

Klein vuurwerk uit categorie F1 blijft toegestaan, en dan het hele jaar door. Denk aan sterretjes, knalerwten, knalbonbons, trektouwtjes en sierfonteintjes voor op een taart.

Om F1-vuurwerk te kopen moet je minimaal 12 jaar zijn. De categorie staat op de verpakking, dus wie twijfelt, kijkt even op de doos.

Wie twijfelt, kijkt op de doos: alleen F1 mag nog.

Wat mag niet meer

Vuurwerk uit de categorieën F2, F3 en F4 mag je als consument niet meer kopen, bezitten, vervoeren of afsteken. Daaronder vallen vuurpijlen, cakes, compoundboxen, fonteinen, Romeinse kaarsen en knalvuurwerk.

Ook een restje van vorig jaar in de schuur is dus verboden. Wie verboden vuurwerk in bezit heeft of afsteekt, pleegt een misdrijf.

Een vuurwerkshow kan nog wel. Professionele bedrijven met toestemming mogen afsteken, en verenigingen of stichtingen met een lokale binding kunnen een ontheffing van de burgemeester krijgen. Lang niet elke gemeente geeft die ontheffing deze jaarwisseling af.

Wat het kost als je toch afsteekt

Sinds 3 november gelden nieuwe strafrichtlijnen. Wie tot 25 kilo verboden consumentenvuurwerk in bezit heeft, krijgt een boete vanaf 150 euro. Voor jongeren begint dat bij 75 euro of een taakstraf van 10 uur.

Afsteken zonder ontheffing kost 225 euro per stuk. Wie vijf stuks afsteekt, zit dan al op 1.125 euro.

Doorgeven of verkopen aan een ander is duurder: vanaf 650 euro voor maximaal 25 kilo. Zwaar vuurwerk uit F3 en F4 levert een veel hogere boete, een taakstraf of zelfs gevangenisstraf op. Op zelfgemaakt of aangepast vuurwerk staat 6 tot 9 maanden cel.

Daar komt een aantekening op je strafblad bij. Daardoor krijg je mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag meer, die je soms nodig hebt voor een baan, stage of vrijwilligerswerk.

Een paar cakes afsteken kan je later een Verklaring Omtrent Gedrag kosten.

Jongeren tot 18 jaar kunnen naar Halt worden gestuurd. Na zo'n traject houden ze geen aantekening op hun strafblad over. Kinderen onder de 12 kunnen geen straf krijgen; dan kijkt de politie met onder meer de Raad voor de Kinderbescherming naar de situatie thuis.

Vuurwerk uit Duitsland of België

Over de grens is siervuurwerk vaak gewoon te koop. Meenemen naar Nederland mag niet. Je mag uit het buitenland alleen F1-vuurwerk meebrengen dat aan de Nederlandse regels voldoet, met een Nederlandse handleiding en de tekst 'Geschikt voor particulier gebruik'.

Wie verboden vuurwerk de grens over brengt, raakt het kwijt en krijgt een boete of zelfs gevangenisstraf. Voor maximaal 25 kilo begint de boete bij 400 euro. Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport controleren extra in de grensgebieden.

Online bestellen is geen uitweg. Vuurwerk thuis laten bezorgen is strafbaar, en in postsorteercentra wordt erop gecontroleerd.

Waarom het verbod er is

Bij de vorige jaarwisseling kwamen 1239 vuurwerkslachtoffers bij de eerste hulp of de huisartsenpost terecht, 7 procent meer dan een jaar eerder. Van hen was 39 procent jonger dan 16, en de helft was een omstander.

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