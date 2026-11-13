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Stervende Palestijn eist dat België zijn familie uit Gaza haalt

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - In Brussel is de rechtszaak begonnen van een Palestijnse arts die eist dat de Belgische staat maatregelen neemt om zijn gezin uit de Gazastrook te evacueren. Mohammed Ayesh heeft een terminale vorm van kanker en wil dat zijn familie bij hem is als hij komt te overlijden.
Ayesh woont nu een jaar in België en heeft de status van erkende vluchteling. Zijn vrouw en vier kinderen hebben in juli visa gekregen voor gezinshereniging, maar kunnen Gaza niet verlaten. De arts wil dat België concrete stappen zet om ervoor te zorgen dat ze wel deze kant op kunnen komen. Zijn advocaat wijst daarvoor op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat het recht op familie- en gezinsleven beschermt.
De advocaat van de staat erkent dat de situatie om haast vraagt, maar benadrukt ook dat voor de evacuatie diplomatiek overleg nodig is met meerdere landen. Daarnaast wijst ze op de "moeilijke veiligheidssituatie in de regio".
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