Verdachte (16) van dodelijke schietpartij Schiedam blijft vast

ROTTERDAM (ANP) - De 16-jarige verdachte die dinsdag is aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij aan het Weverpad in Schiedam, blijft in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

De minderjarige jongen uit Schiedam wordt naast betrokkenheid bij de dood van de 19-jarige Tico ook verdacht van een poging moord of doodslag en verboden vuurwapenbezit, aldus het OM. Hij werd aangehouden op de Rietbaan in Capelle aan den IJssel. De politie zoekt nog naar twee andere verdachten.

Bij de schietpartij werden zaterdag rond 17.00 uur in Schiedam-Noord drie mannen onder vuur genomen. Een overleed, twee anderen raakten gewond. Vrijdagavond is er een stille tocht voor het overleden slachtoffer.