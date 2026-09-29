Steun voor Estland na claim over brandstichting door Rusland

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - Meerdere Europese bondgenoten betuigen steun aan Estland nadat het land Rusland beschuldigde van brandstichting bij een dronefabrikant. Ook laten ze weten dat hun steun aan Oekraïne standhoudt.

De Europese Commissie meent dat Moskou Europa "bang probeert te maken", in de hoop om de steun aan Oekraïne te verminderen. "Dat gaat niet gebeuren", aldus een zegsman. "We staan achter Estland na deze roekeloze aanval." Hij meldt ook dat Brussel "volledige solidariteit" betuigt met de regering in Tallinn.

De Franse president Emmanuel Macron verklaart dat Parijs "volledig solidair" is. Hij verwijst naar een drone-incident in Leipzig waar Rusland volgens Duitsland ook verantwoordelijk voor was. "De toename van deze vijandige acties getuigt van een gevaarlijke escalatie door Rusland, die het land alleen maar klem zal zetten", aldus Macron. Hij zegt dat de Franse steun voor Oekraïne niet zal afnemen.

Er zijn ook soortgelijke steunbetuigingen vanuit Zweden en Letland.