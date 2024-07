Stoltenberg rekent op 'grote stap' voor Oekraïne op NAVO-top

BRUSSEL (ANP) - Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft er alle vertrouwen in dat op de NAVO-top volgende week een akkoord wordt bereikt over een breed pakket van langjarige financiële én materiële hulp aan Oekraïne. Ook zal Oekraïne tijdens de top "dichterbij het NAVO-lidmaatschap opschuiven", zei Stoltenberg tijdens een persbijeenkomst in Brussel, voorafgaand aan de top in Washington.

Bij het vergaren van wapens en munitie en het geven van militaire trainingen van de NAVO-bondgenoten aan Oekraïne krijgt de NAVO bovendien een coördinerende rol. "Dit is een grote stap vooruit", zei Stoltenberg.

"We komen van ver", benadrukte de secretaris-generaal. Oekraïne krijgt sinds Rusland het land is binnengevallen weliswaar hulp van de NAVO-bondgenoten, maar nog steeds ad hoc en zonder de zekerheid over structurele hulp. Het pakket waarover tijdens de top overeenstemming moet worden bereikt, moet Oekraïne langdurige zekerheid geven. Het financiële deel gaat om minimaal 40 miljard euro per jaar, dat door de bondgenoten gezamenlijk wordt opgebracht.

Woorden en daden

Ook rondom het toekomstige NAVO-lidmaatschap zullen op de top belangrijke stappen worden gezet. "Niet alleen in woorden, maar ook in daden", zei Stoltenberg. "We zullen belangrijke dingen doen om Oekraïne dichter bij het NAVO-lidmaatschap te brengen."

Hij wilde niet in details treden, omdat er nog hard wordt gewerkt aan teksten die voor alle 32 NAVO-bondgenoten acceptabel zijn. Maar de oprichting van het NAVO-commando voor Oekraïne zal het land mede helpen om aan de NAVO-normen te voldoen. De structurele financiële hulp van de bondgenoten aan Oekraïne zal daarnaast de relatie en de samenwerking tussen de NAVO en Oekraïne versterken, meent Stoltenberg. "Alles bij elkaar is dit een brug naar het NAVO-lidmaatschap."