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Storing bij Esso Raffinaderij Rotterdam, systemen stilgevallen

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 12:06
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ROTTERDAM (ANP) - Door een stroomstoring op het terrein van de Esso Raffinaderij aan de Botlekweg in het Rotterdamse Botlekgebied zijn daar alle systemen stilgevallen. De brandweer is uit voorzorg aanwezig, aldus de veiligheidsregio. Volgens de veiligheidsregio is er ook een storing gemeld aan de nabijgelegen Merseyweg. Bovendien is er brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte.
Het is nog niet zeker of de incidenten verband met elkaar houden. "Dat wordt onderzocht", meldt de veiligheidsregio. Een regionaal team neemt de coördinatie en informatievoorziening op zich.
Er zijn vanaf het Shell-terrein zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar. Dat komt door het affakkelen van gassen. Volgens milieudienst DCMR uit de Rijnmond gaat het om acht aansluitingen, wat zou verklaren dat er een roetende fakkel te zien is.
Esso is vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting.
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