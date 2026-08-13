Vijfde regionale hittegolf vastgesteld, zorgelijk record geëvenaard

Voor de vijfde keer dit jaar is sprake van een regionale hittegolf, meldt Weeronline. Donderdag werd in Maastricht 30 graden gemeten en daarmee werd voldaan aan de voorwaarde voor een hittegolf. De vijfde hittegolf is een evenaring van het record uit 1947.

In 1947 kwam het alleen in Maastricht tot vijf hittegolven, dit jaar gebeurt dat op meer plaatsen. Op de weerstations van Eindhoven, Gilze-Rijen en Westdorpe wordt donderdag naar verwachting de vijfde hittegolf van 2026 genoteerd. In Ell is dat mogelijk morgen.

Een landelijke hittegolf wordt niet verwacht, omdat de vereiste reeks warme dagen niet wordt gehaald in De Bilt.

De huidige hittegolf komt waarschijnlijk zondag of maandag ten einde, als het ook in het zuidoosten geen 25 graden meer wordt. Weeronline sluit de mogelijkheid van een zesde regionale hittegolf niet uit. In het verleden kwam het in september al enkele keren tot een regionale hittegolf.