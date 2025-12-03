ECONOMIE
Struijs: een minderheidskabinet is voor 50PLUS veel gunstiger

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 14:29
anp031225166 1
DEN HAAG (ANP) - 50PLUS wil wel meewerken aan een minderheidskabinet, zei partijleider Struijs nadat hij met informateur Sybrand Buma had gepraat. "Dan heb je per onderwerp invloed. Dat is een veel gunstigere situatie voor ons."
Daarbij maakte Struijs onderscheid tussen het belang van zijn partij en het algemeen belang. "Het algemeen belang is betrouwbaarheid en vier jaar uitzingen op een goede manier."
"Een uitnodiging, maar nog geen liefdesbrief", zo omschreef Struijs het formatiestuk van D66 en CDA. Hij ziet "zorgwekkende" punten in het document zoals bezuinigingen op de ouderenzorg. "Dat wordt een heel zwaar punt."
Ouderenzorg beheersbaar houden
D66 en CDA willen in de ouderenzorg "stijgende kosten beheersbaar houden" maar zeggen niet hoeveel ze precies willen besparen.
SP-leider Jimmy Dijk wil oppositie voeren, maar pleitte juist voor een meerderheidskabinet. "Ik vind dat partijen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het geheel en niet voor één klein deeltje", zei Dijk kort voordat Struijs langskwam bij de formatiegesprekken.
