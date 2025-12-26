ECONOMIE
Winterswijkse IJsvereniging tevreden met marathon op natuurijs

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 21:28

WINTERSWIJK (ANP) - Voorzitter Auke Spijkstra van de Winterswijkse IJsvereniging is tevreden met de eerste marathon op natuurijs die dit jaar werd gehouden op de schaatsbaan De Witte Poorte. "Het is hartstikke goed gegaan, iedereen is heel blij", zei hij bij de finish van de schaatsbaan in Winterswijk, waar de marathon van de mannen net was afgelopen.
Door tweede kerstdag was er minder publiek dan bij eerdere edities, maar nog steeds was het erg druk, zegt de voorzitter. "Het was een prachtige avond." Hoeveel kaartjes precies zijn verkocht, weet hij nog niet.
In totaal hebben ruim tachtig vrijwilligers geholpen om de natuurijsmarathon te organiseren. "En het ijs is in goede staat", verzekert de voorzitter. Sofia Schilder won na tachtig rondes de marathon bij de vrouwen. Crispijn Ariëns won na 125 rondes de marathon bij de mannen.
