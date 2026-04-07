Vrouw (50) opgepakt in zaak rond Drentse kofferbakmoord

KLAZIENAVEEN (ANP) - De politie heeft dinsdag een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden in een onderzoek naar de dood van Ralf Meinema uit Klazienaveen. Dat meldt de politie. Meinema werd in maart 2017 dood in de kofferbak van zijn auto gevonden met hersenletsel.

De zaak is bekend komen te staan als de kofferbakmoord. De politie laat weten dat de vrouw verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de man en gaat ervan uit dat zij niet alleen handelde.

Meinema, toen 31, werd op 31 maart 2017 gevonden in zijn auto langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. De auto hing half in het kanaal. De doodsoorzaak was hersenletsel, aangebracht door een zwaar voorwerp dat tegen zijn hoofd werd geslagen.

In januari 2024 werd een andere verdachte nog vrijgesproken na hoger beroep. Volgens het hof waren er toen nog te veel vragen onbeantwoord. Dat had te maken met het tijdstip, de locatie en de omstandigheden van het overlijden.