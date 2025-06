Tientallen jaren cel voor schuldigen aan truck vol dode migranten

AUSTIN (ANP/AFP) - Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft twee mensensmokkelaars tientallen jaren gevangenisstraf opgelegd voor hun betrokkenheid bij de dood van 53 migranten die om het leven kwamen in de laadruimte van een vrachtauto. Een 30-jarige man hoorde levenslang tegen zich uitspreken, zijn 55-jarige medeplichtige 83 jaar.

De twee waren in maart schuldig bevonden aan onder meer mensensmokkel, zware mishandeling en het in gevaar brengen van levens. De jongere geldt als de leider van een organisatie die migranten uit Guatemala, Honduras en Mexico naar de Verenigde Staten smokkelde. De migranten betaalden tussen de 12.000 en 15.000 dollar (zo'n 10.000 tot 12.000 euro) per persoon voor de reis.

Eind juni 2022 laadden de smokkelaars 64 migranten, onder wie acht kinderen en een zwangere vrouw, in een vrachtauto en reden die van Mexico naar de VS. De truck had geen airconditioning en bij aankomst in Amerika, waren 48 mensen door de hitte overleden. Vijf anderen stierven in het ziekenhuis.