Syrië sluit IS-kamp Al-Hol

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 18:33
DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische autoriteiten hebben het kamp Al-Hol gesloten. In het kamp verbleven lange tijd familieleden van vermoedelijke IS-strijders. Eerder deze week haalde Syrië de laatste gevangenen weg uit het kamp.
Al-Hol ligt in de woestijn, niet ver van de Iraakse grens. Er verbleven ongeveer 24.000 mensen in het kamp, voornamelijk Syriërs, maar ook Irakezen en andere buitenlanders. Het was het grootste kamp waarin verwanten van IS-strijders verbleven.
Vorige maand breidde Damascus zijn controle uit over grote delen van het noordoosten van Syrië en nam daarbij de controle over het kamp over van Koerdische milities.
