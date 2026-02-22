ECONOMIE
Reisverbod in New York vanwege naderende winterstorm

Samenleving
door Redactie
zondag, 22 februari 2026 om 19:23
bijgewerkt om zondag, 22 februari 2026 om 19:36
anp220226136 1
In de Amerikaanse stad New York geldt vanaf vanavond (lokale tijd) een tijdelijk reisverbod vanwege een naderende winterstorm. Dat heeft burgemeester Zohran Mamdani aangekondigd in een persconferentie.
"We roepen de noodtoestand uit en leggen een reisverbod op vanaf 21.00 uur vanavond tot morgenmiddag 12.00 uur", zei Mamdani. Dat betekent dat de straten, snelwegen en bruggen van de stad voor verkeer worden afgesloten, maar dat "bepaalde essentiële en dringende reizen" wel worden toegestaan, aldus Mamdani. Ook de scholen zijn maandag dicht.
Volgens de website FlightAware.com waren er zondagmiddag (lokale tijd) bijna 2200 uitgaande en aankomende vluchten geannuleerd op de luchthavens JFK, LaGuardia en Newark.
De laatste weersvoorspellingen geven aan dat er 30 tot 45 centimeter sneeuw wordt verwacht in New York.
