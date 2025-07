Syrische leider belooft bescherming minderheden, Israël kritisch

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft in toespraak op televisie zijn belofte herhaald om alle minderheden in het land te beschermen. Israël, dat afgelopen week doelen in Syrië heeft gebombardeerd, reageerde daar sceptisch op. "In het Syrië van al-Sharaa is het erg gevaarlijk om tot een minderheid te behoren. Of het nu gaat om Koerden, druzen, alawieten of christenen", schreef minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar op X.

De toespraak van al-Sharaa volgde op de strijd in de zuidelijke provincie Suwayda. Daar raakten druzen in conflict met bedoeïenen. Daarop raakten ook regeringstroepen en Israël betrokken. Dat land heeft zich opgeworpen als beschermheer van de druzen en is kritisch over de nieuwe regering in Syrië, waar voormalig rebellenleider al-Sharaa aan de macht kwam nadat dictator al-Assad was verdreven. De Israëlische minister van Defensie zei eerder dit jaar dat al-Sharaa zich weliswaar als gematigd presenteert, maar nog steeds een jihadist is.