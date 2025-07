Evenepoel stapt af in Tour de France

Remco Evenepoel is in de veertiende etappe van de Tour de France afgestapt. De Belg van Soudal Quick-Step was als nummer 3 van het algemeen klassement begonnen aan de etappe, een zware bergrit naar Luchon-Superbagnères. Hij had al meer dan zeven minuten achterstand op leider Tadej Pogacar. Op de eerste klim van de dag, de Col du Tourmalet, moest Evenepoel meteen lossen. Niet veel later hield hij het voor gezien.

Evenepoel eindigde in de Tour van vorig jaar als derde. Door een trainingsongeluk in december kende de olympisch kampioen van Parijs 2024 een moeizaam voorjaar. In het Critérium du Dauphiné won hij weliswaar een tijdrit, maar had hij het de laatste ritten al moeilijk. Ook in de Tour won hij een individuele tijdrit op een vlak parcours. In de klimtijdrit van vrijdag verloor hij veel tijd nadat hij een dag eerder richting Hautacam ook al niet had kunnen volgen.

De ploegleiding verklaarde al te vermoeden dat Evenepoel niet goed hersteld is van de Dauphiné.