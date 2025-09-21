ECONOMIE
Syrische president op weg naar VS voor historische VN-toespraak

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 11:47
anp210925060 1
DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische leider Ahmed al-Sharaa is naar de Verenigde Staten vertrokken, zo meldden staatsmedia zondag. De voormalige jihadist zal daar een toespraak houden voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Sharaa was op weg "naar de Verenigde Staten van Amerika om deel te nemen aan de tachtigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York", zo meldde de staatstelevisie, die een verklaring van de president citeerde.
Sharaa leidde vorig jaar de rebellen die dictator Bashar al-Assad verdreven na een jarenlange burgeroorlog. Onder leiding van Sharaa probeert Syrië weer diplomatieke relaties met het Westen aan te knopen. Het wordt de eerste keer sinds 1967 dat een Syrische leider een toespraak houdt op de Algemene Vergadering van de VN.
