Sywert van der L. ontspringt vermoedelijk de dans door blunders OM

De rechter in de zaak van de mondkapjes heeft de zaak stilgelegd omdat het Openbaar Ministerie gebruik zou hebben gemaakt van ongeoorloofde manieren om hun zaak rond te krijgen. Dat kan er toe leiden dat Sywert geen straf krijgt, maar juist een schadevergoeding.

Het OM zou gebruik hebben gemaakt van correspondentie tussen de verdachten en hun advocaten. In de dataroom van het OM zouden duizenden vertrouwelijke documenten zijn aangetroffen, schrijft het FD. De vertrouwelijkheid van informatie van advocaten is wettelijk beschermd door het verschoningsrecht. Dat helpt een eerlijk proces te garanderen.

Eerder deze week is de zaaksofficier in het mondkapjesonderzoek gehoord door de rechtercommissaris. Daarna heeft die een onderzoek gelast en bevel gegeven om de dataroom van het OM voor onbepaalde tijd te sluiten, melden meerdere bronnen dicht bij het onderzoek aan het FD. In deze dataroom liggen alle gedurende het onderzoek in beslag genomen documenten opgeslagen.

‘Een nadere toelichting geven wij niet, aangezien het werk van de rechter commentaar achter gesloten deuren plaatsvindt’, zegt de woordvoerder. Door het sluitingsbevel krijgen zowel medewerkers van het OM als die van de fiscale opsporingsdienst FIOD , maar ook advocaten van de verdachten, geen toegang meer tot de documenten.

De verdachten zijn naast Siewert, Bernd Damme en Camille van Gestel.

Volgens ingewijden is een deel van de geheime advocatenstukken in handen van het OM gekomen doordat de mailboxen van de drie verdachten in 2022 zijn gevorderd bij het nieuwe bestuur van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), onder leiding van de advocaat Wouter Jongepier.

Telefonisch laat Jongepier weten dat hij zich de vordering van de mailboxen ‘niet kan herinneren’. Verder heeft hij 'er geen idee van' dat hij mogelijk vertrouwelijke informatie van advocaten heeft doorgegeven aan de FIOD. 'Ik ben me daarvan niet bewust.’

In een soortgelijke zaak is onlangs het OM betrapt op het gebruik van mails tussen de advocaten en verdachten. In die zaak is de vervolging gestaakt en hebben de verdachten in plaats van straf een miljoenen grote schadevergoeding gekregen.