Taakstraffen geëist voor grafschennis begraafplaats Amersfoort

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Utrecht taakstraffen van 40 tot 200 uur geëist tegen vier vrouwen voor grafschennis. De verdachten zouden op 11 september 2021 hebben deelgenomen aan een paranormale sessie op de begraafplaats Rusthof bij Amersfoort.

Ze plaatsten onder meer lichtgevende balletjes, kattenspeeltjes volgens het OM, op graven om met overledenen te communiceren. Ze bezochten graven van zowel volwassenen als kinderen.

Tegen Deborah M. (49) uit Ter Aar is 200 uur taakstraf geëist, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Tegen Manon G. (42) uit Waalwijk eiste het OM een taakstraf van 180 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. Tegen Kimmy B. (37) uit Rotterdam is een taakstraf van 120 uur geëist, waarvan 40 voorwaardelijk. Irene B. (81) uit Hoevelaken is de enige die de strafzaak bijwoont. Zij hoorde een taakstraf van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen zich eisen. Ze had volgens het OM een ondergeschikte rol.

Aangiften

In totaal 58 nabestaanden deden aangifte nadat een van hen op de begraafplaats bij de kindergraven een camera vond. Daarop stonden beelden van de seance.

De verdachten kwamen bij politie en justitie in beeld na het kraken van de telefoon van M. De vrouw uit Ter Aar had contact met de directeur van de begraafplaats en stuurde hem video's van de sessie. Haar telefoon werd in beslag genomen door de politie. Dat gebeurde tijdens een zogeheten schouw op de begraafplaats in maart 2024, waar de vrouw aan meewerkte.

Unieke strafzaak

Tijdens een politieverhoor een jaar eerder beriep ze zich op haar zwijgrecht. Een doorzoeking van haar woning was door de rechter-commissaris verboden. Dit alles bemoeilijkte volgens het OM het onderzoek.

De strafzaak is uniek, omdat de rechtbank moet bepalen of paranormaal onderzoek een vorm van grafschennis is. Wat het OM betreft, is dat wel het geval. Volgens de officier van justitie deden de verdachten het paranormale onderzoek uitsluitend voor hun eigen plezier. "Dat blijkt heel duidelijk uit de chatberichten. Ze vonden het een boeiende en leuke gelegenheid."

De verdachten hebben "opzettelijk de nagedachtenis van overledenen gekrenkt", aldus justitie. "Tijdens de seance zijn vragen gesteld aan overledenen, waarbij speelgoed is gebruikt. Aan overledenen werd gevraagd het kattenspeelgoed te activeren. Het graf is een laatste rustplaats, om de gedachte aan de overledene levend te houden."