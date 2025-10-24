ECONOMIE
Wolven zijn toch niet zo goed voor het ecosysteem als gedacht: onderzoek onderuitgehaald

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
vrijdag, 24 oktober 2025 om 14:34
ANP-88945099
De terugkeer van de wolf in het Amerikaanse Yellowstone National Park wordt vaak geprezen als een indrukwekkend voorbeeld van hoe roofdieren een compleet ecosysteem kunnen herstellen. Maar nieuw onderzoek uit de VS stelt dat die conclusies te rooskleurig zijn.
Wetenschappers van de Utah State University en Colorado State University hebben de veelbesproken studie van Ripple et al. uit 2025 opnieuw geanalyseerd en komen tot een opvallende conclusie: de ecologische effecten van de wolvenherintroductie zijn sterk overdreven.
Volgens hoofdauteur Daniel MacNulty, ecoloog aan de Utah State University, rammelt de analyse van de eerdere studie aan alle kanten. “Hun conclusie steunt op cirkelredeneringen en foutieve aannames”, zegt hij. De oorspronkelijke onderzoekers berekenden een toename van 1500 procent in wilgenvolume aan de hand van plantlengte, maar gebruikten diezelfde lengte om het volume te voorspellen. “Dat zorgt er wiskundig gezien voor dat het resultaat er indrukwekkend uitziet, zelfs als er biologisch niets verandert”, aldus MacNulty.
De nieuwe analyse wijst daarnaast op meer problemen: de wilgen die werden gemeten, hadden vaak afwijkende vormen door vraat, waardoor de gebruikte modellen niet klopten. Bovendien werden meetlocaties uit 2001 en 2020 niet goed met elkaar vergeleken, wat vertekening in de data opleverde.
Ook zouden de oorspronkelijke onderzoekers menselijke invloed, zoals jacht, buiten beschouwing hebben gelaten en foto’s selectief hebben gebruikt om hun conclusie te ondersteunen.
Subtiele veranderingen
Co-auteur David Cooper van Colorado State University benadrukt dat er wél veranderingen zijn, maar veel subtieler dan gedacht. “De data tonen eerder een plaatselijke en bescheiden reactie van het ecosysteem, afhankelijk van waterstromingen, begrazing en lokale omstandigheden.”
De onderzoekers willen de rol van grote roofdieren niet bagatelliseren, maar pleiten voor meer nauwkeurige meetmethoden. “De invloed van wolven is echt, maar wel sterk afhankelijk van context”, zegt MacNulty. “Wie grote claims doet, moet ook sterk bewijs leveren.”
Hun bevindingen, gepubliceerd in Global Ecology and Conservation, zetten een streep door het idee dat de terugkeer van de wolf één groot ecologisch wonder veroorzaakte.
Het voorbeeld van Yellowstone wordt ook in Nederland vaak gebruikt door voorstanders van de wolf. Maar hun argument dat het dier zorgt voor grootschalig ecosysteemherstel staat dus op losse schroeven.
Bron: Phys.org

