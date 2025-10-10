Taiwan kondigt bouw van nieuw luchtverdedigingssysteem aan

TAIPEI (ANP/RTR/AFP) - Taiwan gaat een nieuw luchtverdedigingssysteem bouwen om zich te verdedigen tegen "vijandelijke bedreigingen". President Lai Ching-te kondigde de zogeheten T-Dome aan in een toespraak, waarin hij China opriep af te zien van geweld bij een eventuele inname van Taiwan.

Taiwan heeft de laatste jaren te maken met toenemende militaire en politieke druk vanuit China, dat het eiland als een afvallige provincie beschouwt. Lai zei dat Taiwan vastbesloten is om "vrede te bewaren door kracht". Het democratisch bestuurde eiland werkt aan een "stevige verdedigingslinie".

Lai presenteerde de T-Dome als een luchtverdedigingssysteem "met gelaagde verdediging, geavanceerde detectie en effectieve onderschepping". Details werden niet gedeeld. Lai herhaalde ook de plannen om de defensie-uitgaven volgend jaar te verhogen tot meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product en tot 5 procent tegen 2030.