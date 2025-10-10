ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Taiwan kondigt bouw van nieuw luchtverdedigingssysteem aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 9:35
anp101025097 1
TAIPEI (ANP/RTR/AFP) - Taiwan gaat een nieuw luchtverdedigingssysteem bouwen om zich te verdedigen tegen "vijandelijke bedreigingen". President Lai Ching-te kondigde de zogeheten T-Dome aan in een toespraak, waarin hij China opriep af te zien van geweld bij een eventuele inname van Taiwan.
Taiwan heeft de laatste jaren te maken met toenemende militaire en politieke druk vanuit China, dat het eiland als een afvallige provincie beschouwt. Lai zei dat Taiwan vastbesloten is om "vrede te bewaren door kracht". Het democratisch bestuurde eiland werkt aan een "stevige verdedigingslinie".
Lai presenteerde de T-Dome als een luchtverdedigingssysteem "met gelaagde verdediging, geavanceerde detectie en effectieve onderschepping". Details werden niet gedeeld. Lai herhaalde ook de plannen om de defensie-uitgaven volgend jaar te verhogen tot meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product en tot 5 procent tegen 2030.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading