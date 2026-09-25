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Taiwan onderstreept soevereiniteit na staatsbezoek Xi aan VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 9:08
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TAIPEI (ANP/RTR) - Taiwan heeft geërgerd gereageerd op de uitspraken van de Chinese president Xi Jinping over de eilandstaat tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Taipei benadrukt dat alleen de Taiwanezen zelf kunnen beslissen over de soevereiniteit van Taiwan.
Xi vroeg de Amerikaanse president Donald Trump donderdag openlijk om het Amerikaanse standpunt rond Taiwan te wijzigen. Beijing ziet dat eiland als een afvallige provincie en wil het inlijven. De VS hebben geen formele betrekkingen met Taiwan, maar steunen het eiland wel met onder meer wapens.
Volgens Taiwan "verdraait" Xi de feiten over Taiwan wanneer hij claimt te spreken namens de Taiwanezen. "De Chinese Communistische Partij heeft geen recht om het Taiwanese volk te vertegenwoordigen en de toekomst van Taiwan kan alleen worden bepaald via democratische middelen", stelt het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Taipei verstoort China de regionale vrede en stabiliteit.
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