Tariq Ramadan krijgt in Parijs 18 jaar cel voor verkrachtingen

PARIJS (ANP/AFP) - De Zwitserse islamgeleerde Tariq Ramadan is in Frankrijk veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor verkrachting van drie vrouwen. Hij was niet in de rechtbank aanwezig. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, mag hij bovendien Frankrijk niet meer in.

De 63-jarige Ramadan is schuldig bevonden aan verkrachting en verkrachting van een kwetsbaar persoon. Het gaat om misdaden die werden gepleegd tussen 2009 en 2016. Hij ontkent schuld.

Ramadan werd in Zwitserland ook al eens veroordeeld voor verkrachting van een vrouw. Volgens zijn advocaten kon hij niet bij de zaak in Parijs aanwezig zijn omdat hij in Genève in het ziekenhuis werd opgenomen met opgelaaide MS-klachten.

Ramadan is een bekende wetenschapper en schrijver. Hij was onder meer verbonden aan de Universiteit van Oxford en heeft ook in Nederland gewerkt.