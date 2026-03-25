ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tariq Ramadan krijgt in Parijs 18 jaar cel voor verkrachtingen

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 22:10
anp250326201 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Zwitserse islamgeleerde Tariq Ramadan is in Frankrijk veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor verkrachting van drie vrouwen. Hij was niet in de rechtbank aanwezig. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, mag hij bovendien Frankrijk niet meer in.
De 63-jarige Ramadan is schuldig bevonden aan verkrachting en verkrachting van een kwetsbaar persoon. Het gaat om misdaden die werden gepleegd tussen 2009 en 2016. Hij ontkent schuld.
Ramadan werd in Zwitserland ook al eens veroordeeld voor verkrachting van een vrouw. Volgens zijn advocaten kon hij niet bij de zaak in Parijs aanwezig zijn omdat hij in Genève in het ziekenhuis werd opgenomen met opgelaaide MS-klachten.
Ramadan is een bekende wetenschapper en schrijver. Hij was onder meer verbonden aan de Universiteit van Oxford en heeft ook in Nederland gewerkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

hh 46544244

ANP-504427597

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

ANP-431149688

shutterstock_2651380253

ANP-554231656

Loading