Tata Steel moet 8,5 miljoen euro betalen om te veel uitstoot

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 15:17
ZAANDAM (ANP) - Tata Steel heeft 8,5 miljoen euro moeten betalen, omdat de staalproducent te veel schadelijke stoffen zou hebben uitgestoten. Het is een van de hoogste straffen ooit voor Tata Steel, gevestigd in de Noord-Hollandse IJmond. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft die miljoenen ingevorderd op basis van metingen van het bedrijf zelf.
De dienst legde Tata Steel eind 2024 twee zogeheten lasten onder dwangsom op, van ruim 17 miljoen en bijna 10 miljoen euro. De kooksgasfabrieken (KGF) 1 en 2 van de staalproducent stootten toen onder meer te veel zware metalen en PAK's uit. Tata Steel moest de uitstoot fors omlaag brengen, anders zou de last onder dwangsom in stappen worden geïnd. Dat is nu voor een deel gebeurd voor KGF 1.
Een woordvoerster van de omgevingsdienst, die namens de provincie toezicht houdt bij Tata Steel, benadrukt dat de 'boete' nog niet definitief is. Het bedrijf heeft een zienswijze ingediend, een reactie op de invordering.
