Wiebes in actie op drie onderdelen bij WK baanwielrennen in Chili

Sport
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 10:50
anp141025074 1
APELDOORN (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes sluit haar seizoen volgende week af met drie optredens tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili. Dat blijkt uit de selectie die wielerbond KNWU dinsdag presenteerde.
De Mijdrechtse, die afgelopen zaterdag nog de wereldtitel veroverde bij het gravelrijden, start als titelverdedigster op het niet-olympische onderdeel scratch. Verder is ze aangemeld voor het olympische omnium en, samen met Lisa van Belle, voor de koppelkoers. Wiebes won dit jaar op de weg 25 koersen.
Bij de sprinters komen de titelverdedigers Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg voor het eerst sinds de WK van vorig jaar weer samen in actie op de teamsprint. Lavreysen en Hoogland starten individueel op de sprint, keirin en de kilometer tijdrit. Bij de vrouwen vormen Kim Kalee, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet een trio dat vorig jaar zilver veroverde op de teamsprint. Van de Wouw en Van der Peet starten ook op de sprint en op keirin.
Op de duuronderdelen bij de mannen rijden Yanne Dorenbos, Yoeri Havik, Philip Heijnen en Vincent Hoppezak. De WK beginnen volgende week woensdag.
