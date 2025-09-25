ING zet komend jaar nieuwe cryptomunt in de markt; wat merken wij van deze euro-stablecoin?

Er komt in de loop van 2026 een nieuwe digitale munt op de markt: een zogeheten euro -stablecoin. Zo’n munt is gekoppeld aan de waarde van de euro en dus veel stabieler dan bijvoorbeeld bitcoin of ethereum, die berucht zijn om hun schommelingen. ING maakt deel uit van een Europees bankenconsortium die deze cryptomunt uit gaat geven. Daarvoor is door de banken een nieuw bedrijf opgericht in Nederland dat onder toezicht komt te staan van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar wat betekent dit concreet voor de gemiddelde Nederlander?

In de praktijk voorlopig niet zo veel. Je kunt er in de supermarkt nog niet mee afrekenen en je huur betalen gaat ook gewoon in euro’s via je bank. De stablecoin wordt vooral gebruikt binnen de cryptowereld: om sneller te handelen, geld over te maken of als relatief veilige haven in tijden dat andere cryptomunten onderuitgaan.

Razendsnel en goedkoop

Toch kan het op termijn wel degelijk interessant worden. Betalingen via stablecoins zijn vaak razendsnel en goedkoper dan reguliere bankoverschrijvingen, zeker internationaal. Voor Nederlanders die geld overmaken naar familie of zakenpartners buiten Europa, kan dat in de toekomst schelen in kosten en wachttijd.

Daarnaast zijn stablecoins een manier voor banken en bedrijven om alvast te experimenteren met digitale euro’s. De Europese Centrale Bank werkt immers zelf ook aan een officiële digitale munt. Voorlopig verandert er dus weinig, maar de kans is groot dat dit de komende jaren steeds meer onderdeel wordt van ons dagelijks betaalverkeer.

Stablecoins

Stablecoins zijn digitale munten die zijn gekoppeld aan een vaste waarde, in dit geval dus de euro. Nu wordt de markt voor stablecoins nog gedomineerd door de Amerikaanse dollar. Andere banken die deel uitmaken van het consortium zijn Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank en Raiffeisen Bank.

De euro-stablecoin wordt gereguleerd door de Europese MiCAR-regelgeving voor cryptomunten. "Het initiatief zal een echt Europees alternatief opleveren voor de door de VS gedomineerde stablecoin-markt, wat bijdraagt aan de Europese strategische autonomie bij betalingen", aldus de banken.