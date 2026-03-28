Thailand: akkoord met Iran over doorgang olietankers

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 7:35
anp280326030 1
BANGKOK (ANP/AFP) - Thailand heeft een overeenkomst met Iran bereikt over de doorgang van Thaise olietankers door de Straat van Hormuz. Dat maakte de premier van Thailand zaterdagochtend bekend.
Premier Anutin Charnvirakul meldde het akkoord tijdens een persconferentie, waarin hij aangaf dat de overeenkomst de zorgen in zijn land over de invoer van brandstof zal verlichten.
Teheran blokkeert de Straat van Hormuz om druk te zetten op de Verenigde Staten en Israël in hun oorlog tegen Iran. Het transport door de zeestraat is goed voor een vijfde van de wereldwijde olie-export. Vooral Aziatische landen zijn hard getroffen door de maatregel.
AP26051649423698-1771766898

anp270326043 1

Mona-Lisa-oil-wood-panel-Leonardo-da

Investment-Risk-by-Country_Site

gandr-collage

