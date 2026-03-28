Sinner in finale tennistoernooi Miami tegen Lehecka

MIAMI (ANP) - Tennisser Jannik Sinner staat voor de vierde keer in de finale van het Miami Open. De als tweede geplaatste Italiaan rekende in de halve finale in twee sets af met Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de plaatsingslijst: 6-3 7-6 (4). In de finale treft hij de Tsjech Jiri Lehecka.
Sinner bleef zonder setverlies, dus zette de 24-jarige zijn recordreeks in de masterstoernooien voort. Hij heeft nu 32 opeenvolgende sets gewonnen. Sinner maakt ook kans op de zogeheten 'Sunshine Double': de winst van Indian Wells en Miami in hetzelfde jaar. De laatste die dat presteerde was Roger Federer in 2017.
Lehecka was eerder in twee sets te sterk voor de Fransman Arthur Fils: 6-2 6-2. De Tsjech won in zijn carrière twee titels in vier finales. Sinner was eerder de beste in Miami in 2024.