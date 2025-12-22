Tennisser Griekspoor heeft geen spijt van deelname in Rusland

AMSTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor (29) heeft geen spijt van zijn deelname aan een tennistoernooi in het Russische Sint-Petersburg eind vorige maand. Dat heeft de Nederlandse tennisser gezegd in een interview met De Telegraaf. Griekspoor was met zijn Russische vriendin Anastasia Potapova actief bij de Northern Palmyra Trophies. Naast de Noord-Hollander deden verder alleen tennissers uit Rusland, Belarus en Kazachstan mee.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom is hoofdsponsor van het toernooi dat in 2022 voor het eerst werd gehouden. Rusland mag sinds de inval in Oekraïne van dat jaar geen ATP- en WTA-toernooien meer organiseren. Er was onder anderen kritiek van minister van Buitenlandse Zaken David van Weel over de deelname van Griekspoor.

Griekspoor stelt dat hij de kritiek snapt, maar dat hij de aanbieding niet kon weigeren. "Ik heb nog zes tot acht jaar om mijn geld te verdienen. Dit in combinatie met het feit dat mijn vriendin Russisch was of eigenlijk nog is, heb ik besloten het te doen." Potapova speelt sinds kort voor Oostenrijk.