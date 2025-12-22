ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Griekspoor heeft geen spijt van deelname in Rusland

Sport
door anp
maandag, 22 december 2025 om 10:11
anp221225075 1
AMSTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor (29) heeft geen spijt van zijn deelname aan een tennistoernooi in het Russische Sint-Petersburg eind vorige maand. Dat heeft de Nederlandse tennisser gezegd in een interview met De Telegraaf. Griekspoor was met zijn Russische vriendin Anastasia Potapova actief bij de Northern Palmyra Trophies. Naast de Noord-Hollander deden verder alleen tennissers uit Rusland, Belarus en Kazachstan mee.
Het Russische staatsbedrijf Gazprom is hoofdsponsor van het toernooi dat in 2022 voor het eerst werd gehouden. Rusland mag sinds de inval in Oekraïne van dat jaar geen ATP- en WTA-toernooien meer organiseren. Er was onder anderen kritiek van minister van Buitenlandse Zaken David van Weel over de deelname van Griekspoor.
Griekspoor stelt dat hij de kritiek snapt, maar dat hij de aanbieding niet kon weigeren. "Ik heb nog zes tot acht jaar om mijn geld te verdienen. Dit in combinatie met het feit dat mijn vriendin Russisch was of eigenlijk nog is, heb ik besloten het te doen." Potapova speelt sinds kort voor Oostenrijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

mufasa-links-en-kyra

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

Loading