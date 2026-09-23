Wittere tanden: zoveel kost bleken en dit gebeurt er met je gebit

Koffie, thee, rode wijn: allemaal lekker, maar voor de kleur van je tanden is het minder ideaal. Ook worden tanden vanzelf wat donkerder als je ouder wordt. Een bleekbehandeling kan ze weer een stuk lichter maken. Maar wat gebeurt er dan precies met je tanden? En wat ben je ervoor kwijt?

Wat gebeurt er tijdens het bleken?

Bij professioneel bleken wordt een bleekmiddel gebruikt dat waterstofperoxide bevat of afgeeft. Dat middel dringt de tand binnen en breekt de moleculen af die verkleuring veroorzaken. Je tanden worden daardoor lichter.

Er wordt dus geen wit laagje op je tanden gezet en er wordt ook geen glazuur afgeslepen. Wel kunnen tanden tijdens en kort na de behandeling gevoeliger zijn. Ook kan het tandvlees geïrriteerd raken als het met bleekmiddel in aanraking komt.

Goed om te weten: kronen, facings en vullingen bleken niet mee. Daardoor kan na afloop kleurverschil ontstaan.

Zelf doen of naar de tandarts?

Wie het veilig wil aanpakken, kan het beste eerst zijn gebit door een tandarts laten beoordelen. Een veelgebruikte methode is thuisbleken met op maat gemaakte bleekbitjes. Je doet bleekgel in het bitje en draagt dat dagelijks enkele uren, volgens de instructies van de tandarts.

Reken daarbij niet op een sneeuwwit gebit na één nacht. Zo'n bleekkuur duurt doorgaans een tot enkele weken. Het resultaat is bovendien niet permanent. Koffie, thee, wijn en roken kunnen je tanden daarna opnieuw verkleuren.

Bleekstrips en andere middelen voor thuis zijn goedkoper, maar bevatten doorgaans veel minder of geen waterstofperoxide. Vermijd in ieder geval experimenten met citroensap of andere zure en schurende huismiddeltjes: die kunnen je glazuur aantasten.

Wat kost tanden bleken in 2026?

Dan de grote vraag: wat kost het? Voor regulier bleken mag een tandarts in 2026 maximaal 93,77 euro per kaak rekenen. Laat je zowel boven- als onderkaak behandelen, dan komt de rekening dus neer op 187,54 euro.

Maar daarmee ben je er meestal nog niet. De bleekbitjes, bleekgel en andere materiaal- en techniekkosten mogen apart worden berekend. Daardoor ligt de uiteindelijke rekening voor professioneel thuisbleken in de praktijk vaak op enkele honderden euro's. Vraag daarom vooraf om een prijsopgave waarop behandeling, bitjes en bleekgel afzonderlijk staan vermeld.

Voor één afzonderlijke verkleurde tand, bijvoorbeeld na een wortelkanaalbehandeling, gelden andere bedragen. Inwendig bleken kost in 2026 maximaal 60,01 euro voor de eerste behandeling en 22,51 euro voor iedere volgende behandeling van die tand.

Tanden bleken is doorgaans puur cosmetisch. De basisverzekering betaalt de rekening daarom niet. Wie droomt van een hagelwit gebit, zal dus meestal zelf de portemonnee moeten trekken.