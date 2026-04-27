The Ronettes-zangeres Nedra Talley Ross (80) overleden

Samenleving
door anp
maandag, 27 april 2026 om 7:43
VIRGINIA BEACH (ANP) - De Amerikaanse zangeres Nedra Talley Ross is op 80-jarige leeftijd overleden. "Ze lag veilig in haar eigen bed thuis, omringd door haar familie, wetende dat ze geliefd was", schreef haar dochter in een bericht op Facebook. Talley Ross was het laatst levende lid van meidengroep The Ronettes.
De zangeres vormde een formatie samen met haar nichten Ronnie Spector en Estelle Bennett, die in respectievelijk 2022 en 2009 overleden. Het trio werd populair in de jaren zestig en scoorde hits met nummers als Be My Baby, Walking in the Rain en Baby, I Love You.
Een woordvoerder van The Ronettes laat in een verklaring weten "met veel verdriet" kennis te hebben genomen van het overlijden. "Ze was een lichtpuntje voor iedereen die haar kende en van haar hield", is te lezen in een bericht op sociale media. Talley Ross overleed in Virginia Beach.
