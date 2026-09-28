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Tielen: nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 00:57
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Emancipatie, VVD) vindt het "schrikbarend" dat 15,8 procent van de Nederlanders het vindt te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw slaat. Daarmee reageert de bewindsvrouw op een onderzoek naar vrouwenemancipatie door de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. "Het laat zien dat we echt nog veel te doen hebben om geweld tegen vrouwen uit te bannen."
In 2012 vond 88 procent het nooit gerechtvaardigd dat een man zijn vrouw slaat, in 2022 ging het om 87 procent en nu dus om ruim 84 procent.
"Dit soort opvattingen draagt bij aan het ontstaan en voortduren van geweld tegen vrouwen", aldus Tielen die aangeeft er "grote zorgen" over te hebben. Het Rijk werkt samen met maatschappelijke initiatieven om geweld tegen vrouwen aan te pakken en Tielen benadrukt dat dit nodig blijft, "gezien de sterke tegenkrachten vanuit internationale conservatieve stromingen, waaronder de manosfeer".
"Door de dreigende achteruitgang van emancipatie en nieuwe ontwikkelingen die emancipatie beïnvloeden, heeft het fundament van emancipatie versterking nodig", stelt de bewindsvrouw. Zij laat onder meer onderzoek doen naar de impact en verspreiding van anti-gendernarratieven en hoe die zich verhouden tot de manosfeer en andere (religieus-)extreme bewegingen. Ook is er sinds 14 september een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, Judith Kuypers.
Onlangs werd bekend dat Nederland op de wereldranglijst emancipatie zakte van plek 43 naar plek 46, daarvoor stond Nederland op de 28e plek. Kort na dat onderzoek kwam in een rapport van het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht naar voren dat jongeren veel negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Zo constateerden de onderzoekers dat het percentage jongens op de middelbare school dat positief staat tegenover homoseksualiteit in de afgelopen vier jaar bijna is gehalveerd van 40 naar 22 procent.
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