Tielen waarschuwt voor kwetsbaarheid gelijkheidsstrijd

AMSTERDAM (ANP) - De eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt, wordt op de proef gesteld. Dat zei staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie, VVD) donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam, ter ere van de World Pride. "De recente, afschuwelijke aanval op een Pride-viering in Berlijn heeft ons laten zien hoe ver die beproeving kan gaan", aldus de bewindsvrouw. Ook premier Rob Jetten en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema memoreerden de aanslag woensdag tijdens de opening van de Prideconferentie.

Tielen stelde dat eerdere generaties "geweldig werk" hebben verricht, waardoor lhbtiq+-personen opener en vrijer kunnen leven. Maar tegelijkertijd benadrukte ze dat het werk "nog lang niet voltooid" is.

Nederland heeft een "trotse geschiedenis als het gaat om het bevorderen van lhbtiq+-gelijkheid", aldus Tielen. "Maar de laatste jaren is onze vooruitgang gestagneerd, terwijl andere landen stappen vooruit hebben gezet. En geen enkel land kan het zich veroorloven om stil te blijven staan. Op het moment dat we stoppen met vooruitgaan, lopen we het risico achteruit te gaan."

Haarlem

De bewindsvrouw zei zich ervoor in te zetten dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Maar volgens haar komt vooruitgang niet alleen tot stand via toezeggingen en beleid. "Die ontstaat wanneer mensen en gemeenschappen die toezeggingen omzetten in daden", zei Tielen, die stelde dat bijeenkomsten als de Prideconferentie daarom zo belangrijk zijn.

In haar toespraak verwees ze meerdere keren naar een straat in Haarlem waar veel mensen als steun Pride-vlaggen ophingen. Dat gebeurde nadat een gezin bedreigd werd na het ophangen van een regenboogvlag.