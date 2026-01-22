Von der Leyen overleeft vierde motie van wantrouwen

STRAATBURG (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft, zoals verwacht, haar vierde motie van wantrouwen overleefd. De motie, die was ingediend door de radicaal-rechtse Patriotten voor Europa, is donderdag met ruime meerderheid verworpen.

De fractie, waar de Nederlandse PVV'ers deel van uitmaken, verwijt Von der Leyen dat het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Mercosur-landen er ondemocratisch doorheen is gedrukt. Dat verdrag met Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay heeft Von der Leyen zaterdag ondertekend.

In het debat in het Europees Parlement over de motie werd maandagavond al duidelijk dat de motie geen schijn van kans maakte. Veel fracties zeiden onder meer het onverantwoord te vinden om de commissievoorzitter weg te sturen in deze tijd van geopolitieke spanningen.

Een meerderheid van het parlement vindt wel dat het proces niet democratisch is verlopen. Woensdag is daarom gestemd om de handelsdeal aan het Europees Hof van Justitie voor te leggen.