Tien doden door droneaanval op markt in Soedan

AL-MALHA (ANP/AFP) - Een droneaanval op een drukke markt in de Soedanese deelstaat Noord-Darfur heeft tien mensen het leven gekost, zeggen hulpverleners. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit.

De North Darfur Emergency Rooms Council, een van de honderden vrijwilligersgroepen die de hulpverlening in Soedan coördineren, meldde dat een droneaanval zaterdag de Al-Harra-markt in de door de RSF gecontroleerde stad al-Malha trof.

De aanval vond plaats terwijl gevechten elders in het land escaleerden. Het huidige epicentrum van de oorlog is de zuidelijke deelstaat Zuid-Kordofan, met zware gevechten in hoofdstad Kaduqli. Hulpverleners moesten zondag worden geëvacueerd uit de belegerde en door hongersnood geteisterde stad.

Sinds april 2023 zijn het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) verwikkeld in een bloedige machtsstrijd. Door het conflict zijn tienduizenden mensen gedood, en bijna 12 miljoen mensen gevlucht.