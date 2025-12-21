'Verstappen blijft nog lang bij Red Bull racen in de Formule 1'

AMSTERDAM (ANP) - Max Verstappen (28) zal volgens Oliver Mintzlaff nog lang bij Red Bull blijven. Dat heeft de Duitse manager van het Oostenrijkse Formule 1-team zondag gezegd in een interview met De Telegraaf. "Het belangrijkste voor een sporter is dat hij ziet dat iedereen in het team alles voor hem geeft. En ik denk dat Max onder de indruk is van hoe de resultaten en de sfeer in het team zich dit jaar hebben ontwikkeld", zei de directeur bedrijfsprojecten en nieuwe investeringen van Red Bull.

Verstappen won vier wereldtitels met Red Bull en eindigde dit jaar als tweede achter Lando Norris van McLaren. Volgend jaar worden nieuwe regels ingevoerd, waardoor er veranderingen in de kwaliteit van de wagens komen.

"Natuurlijk wil Max altijd winnen en de best mogelijke auto hebben, maar dat willen wij ook. Zolang Max het gevoel heeft dat we daar alles voor doen, denk ik dat hij ons trouw zal blijven", aldus Mintzlaff. "Voor mij lijdt het geen twijfel dat Max Verstappen zijn carrière bij Red Bull zal beëindigen."