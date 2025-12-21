ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

'Verstappen blijft nog lang bij Red Bull racen in de Formule 1'

Sport
door anp
zondag, 21 december 2025 om 15:11
anp211225078 1
AMSTERDAM (ANP) - Max Verstappen (28) zal volgens Oliver Mintzlaff nog lang bij Red Bull blijven. Dat heeft de Duitse manager van het Oostenrijkse Formule 1-team zondag gezegd in een interview met De Telegraaf. "Het belangrijkste voor een sporter is dat hij ziet dat iedereen in het team alles voor hem geeft. En ik denk dat Max onder de indruk is van hoe de resultaten en de sfeer in het team zich dit jaar hebben ontwikkeld", zei de directeur bedrijfsprojecten en nieuwe investeringen van Red Bull.
Verstappen won vier wereldtitels met Red Bull en eindigde dit jaar als tweede achter Lando Norris van McLaren. Volgend jaar worden nieuwe regels ingevoerd, waardoor er veranderingen in de kwaliteit van de wagens komen.
"Natuurlijk wil Max altijd winnen en de best mogelijke auto hebben, maar dat willen wij ook. Zolang Max het gevoel heeft dat we daar alles voor doen, denk ik dat hij ons trouw zal blijven", aldus Mintzlaff. "Voor mij lijdt het geen twijfel dat Max Verstappen zijn carrière bij Red Bull zal beëindigen."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp201225109 1

Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

111828742 m

De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?

Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 04.49.42

Jake Paul heeft zich voor 50 miljoen het ziekenhuis laten 1n slaan

7094102_m

Wat een vrouw het liefst hoort: zo werken complimenten in haar brein

Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 06.18.45

Hoe diep zit David Caopperfield in de Epstein-shit?

67149268_m

Dit zijn de meest angstaanjagende kerstaankopen

Loading