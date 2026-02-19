CBS/CNN: VS kunnen dit weekend al Iran aanvallen

De Amerikaanse strijdkrachten zijn in staat om dit weekend al Iran aan te vallen, maar president Donald Trump heeft nog geen beslissing genomen. Dat hebben anonieme veiligheidsadviseurs woensdag aan de zenders CBS en CNN gezegd.

De regering-Trump is vooral bezorgd dat een aanval de situatie kan doen escaleren, aldus CBS. Het is daarom goed mogelijk dat er dit weekend nog geen beslissing wordt genomen. Het Pentagon wilde volgens de zender niet op het nieuws reageren.

Eerder woensdag werd nog bekend dat Iran een schriftelijk voorstel maakt om uit de impasse in de besprekingen met de Verenigde Staten in Genève te komen. De inschatting van de VS was in eerste instantie dat de strijdkrachten die ze in het Midden-Oosten hebben gestationeerd medio maart gereed kunnen zijn voor een mogelijke aanval op Iran.

De gesprekken in Genève dinsdag gingen onder andere over het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei dat Iran grenzen die de VS aan dit programma hebben gesteld niet wil respecteren.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist 28 februari naar Israël om met premier Benjamin Netanyahu over de kwestie te praten.