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Tennisser Alcaraz zonder te spelen naar kwartfinale in Parijs

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - Carlos Alcaraz heeft zonder te spelen de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs bereikt. Zijn Italiaanse tegenstander Matteo Berrettini meldde zich af voor de achtste finales omdat hij te veel last heeft van een blessure aan zijn arm.
De Spanjaard was vrijgeloot voor de eerste ronde en door de afmelding van Berrettini volstond een zege op de Amerikaan Alex Michelsen in de tweede ronde voor een plek bij de laatste acht. De Fransman Arthur Fils of Amerikaan Taylor Fritz is vrijdag de tegenstander van Alcaraz in de kwartfinale.
Alcaraz is de huidige nummer 3 van de wereldranglijst. De Duitser Alexander Zverev is de nummer 1 voor de Italiaan Jannik Sinner.
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