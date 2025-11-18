ECONOMIE
Trump sluit het zenden van troepen naar Venezuela niet uit

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 7:57
anp181125055 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump sluit het zenden van troepen naar Venezuela niet uit. Dat zei hij maandag in het Witte Huis, aldus The Washington Post.
Trumps uitspraken zijn in tegenspraak met zijn eerdere verklaring dat zijn regering "mogelijk wat gesprekken" met de Venezolaanse president Nicolás Maduro zal hebben. Trump heeft Maduro ervan beschuldigd aan het hoofd te staan van de drugsbende Cartel de los Soles. Maduro stuurt volgens Trump drugs en gewelddadige criminelen naar de Verenigde Staten.
De VS bouwen bij Venezuela een troepenmacht op. De Amerikanen hebben onder meer een vliegdekschip naar het gebied gestuurd. Trump hoopt dat zo voldoende druk wordt uitgeoefend om Maduro tot aftreden te dwingen zonder dat militair hoeft te worden ingegrepen.
Persoonlijk gesprek
Volgens de Amerikaanse president heeft Maduro "zich niet goed gedragen" tegenover de VS. Ook sluit Trump militaire interventie in omringende landen als Mexico en Colombia niet uit. Zo zei hij "trots" te zijn als de VS cocaïnelaboratoria in Colombia zouden uitschakelen.
Maduro zei maandag dat hij bereid was persoonlijk met Trump te praten. "In dit land zal het vrede blijven en wie dan ook in de Verenigde Staten die met Venezuela wil praten, kan zonder problemen van aangezicht tot aangezicht met ons praten."
