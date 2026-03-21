ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tienduizenden vrijwilligers ruimen afval op in omgeving

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 7:36
DEN HAAG (ANP) - Tienduizenden vrijwilligers ruimen zaterdag door heel Nederland zwerfafval op tijdens de 24e editie van de Landelijke Opschoondag. Bij organisator Verpact, dat namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen, zijn zeker 1525 acties aangemeld.
Bij de vorige editie gingen zo'n 55.000 mensen de straat op om afval te prikken. Dit jaar verwacht Verpact ruim 63.000 deelnemers. Amsterdam voert met 3348 aanmeldingen de top drie aan, daarna volgen Den Haag met 1795 vrijwilligers en Rotterdam met 1345 afvalprikkers.
"Dank aan alle mensen die zich vandaag inzetten: jullie geven het goede voorbeeld en houden deze beweging levend", zegt Hester Klein Lankhorst, directeur van Verpact. "Samen laten we zien dat zwerfafval niet op straat en in de natuur thuishoort, maar in de afvalbak."
POPULAIR NIEUWS

Loading