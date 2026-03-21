Een mini-bliksemoorlog in de Donbas In een paar weken tijd heeft Oekraïne circa 460 vierkante kilometer heroverd in Oost-Oekraïne – de grootste terreinwinst sinds 2023. De opmars rond Huljajpole en Oleksandrivka dwingt Rusland tot defensief handelen en vreet aan de schaarse reserves die Moskou nodig had voor een nieuw voorjaarsoffensief. Wat eerst een front leek dat langzaam vastroestte, is plots een laboratorium voor moderne oorlogvoering geworden, waarin zwermen drones, satellietverbindingen en elektronische oorlogvoering net zo belangrijk zijn als tanks en artillerie.