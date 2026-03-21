We kijken allemaal naar Iran en de Straat van Hormuz
. Intussen gebeuren in Oekraine wonderlijke dingen.
Waar de oorlog
in Oekraïne
lange tijd werd gekenmerkt door meter-voor-meter gevechten, laat het recente offensief in de regio Dnipropetrovsk zien dat het front kan schuiven. Met twee elkaar ondersteunende aanvallen vanuit verschillende richtingen – een klassieke tangbeweging – duwden Oekraïense troepen de Russen vrijwel volledig uit het oosten van de regio. Volgens Kiev gaat het om ongeveer 460 vierkante kilometer heroverd gebied, verspreid over meerdere dorpen en tactische posities.
Een mini-bliksemoorlog in de Donbas In een paar weken tijd heeft Oekraïne circa 460 vierkante kilometer heroverd in Oost-Oekraïne – de grootste terreinwinst sinds 2023. De opmars rond Huljajpole en Oleksandrivka dwingt Rusland tot defensief handelen en vreet aan de schaarse reserves die Moskou nodig had voor een nieuw voorjaarsoffensief. Wat eerst een front leek dat langzaam vastroestte, is plots een laboratorium voor moderne oorlogvoering geworden, waarin zwermen drones, satellietverbindingen en elektronische oorlogvoering net zo belangrijk zijn als tanks en artillerie.
Militaire analisten
spreken van een “spoiling attack”: een bewust gekozen tegenoffensief dat niet primair draait om terrein, maar om het verstoren van de voorbereidingen voor een Russische voorjaarsoffensief. Door Russische logistieke routes onder vuur te nemen en aanvallende eenheden te dwingen over te schakelen op ‘actieve verdediging’, verbrandt Moskou nu reserves die elders bedoeld waren voor nieuwe aanvallen.
De sleutel ligt bij technologie en tempo. Oekraïne heeft zijn eigen kamikazedrones doorontwikkeld:
de reikwijdte zou zijn opgerekt van circa 50 naar zo’n 150 kilometer, waardoor ook depots en aanvoerlijnen diep achter de frontlinie kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd is de Starlink-verbinding waar het Russische leger zwaar op leunde deels uitgeschakeld, wat de slagkracht van Russische drones
zichtbaar heeft ingeperkt.
Opvallend is dat Oekraïne zijn dronecapaciteit niet alleen kwantitatief, maar ook tactisch inzet. Russische bronnen melden zwermen van honderden toestellen boven een klein frontvak, gevolgd door snelle infanteriegroepen die doorbreken waar de verdediging is uitgehold. Dat patroon – drones als voorhoede, vervolgens mobiele eenheden – geeft Kiev een vorm van wendbaarheid die Rusland
zichtbaar mist.
Daarmee is de oorlog allerminst beslist. Rusland beschikt nog altijd over meer mankracht, munitie en productiecapaciteit. Maar dit offensief laat zien dat een technologisch slim, goed getimed tegenoffensief een numeriek sterkere vijand tijdelijk kan ontregelen én politieke symboliek oplevert: na jaren van verliezen laat Oekraïne weer zien dat de kaart niet alleen één kant op verschuift.