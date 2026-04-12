Tientallen doden door verdrukking bij toeristische site in Haïti

Samenleving
door anp
zondag, 12 april 2026 om 5:25
bijgewerkt om zondag, 12 april 2026 om 6:01
anp120426026 1
- Bij een verdrukking bij een toeristische trekpleister in het noorden van Haïti zijn zaterdag zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Ze waarschuwen dat het dodental nog kan oplopen.
Volgens de burgerbescherming in het departement Nord ontstond de verdrukking bij de ingang van de Citadel Laferrière, een fort op een bergtop. Door regen werd de situatie erger.
De Citadel Laferrière, begin negentiende eeuw gebouwd kort na de onafhankelijkheid van Frankrijk, is een van de bekendste bezienswaardigheden van Haïti.
Bij de jaarlijkse viering op de UNESCO-werelderfgoedlocatie waren veel scholieren en andere bezoekers aanwezig. Premier Alix Didier Fils-Aimé betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en sprak van een tijd van rouw en groot leed. Wie precies onder de doden zijn, is nog niet bekend.
generated-image (1)

anp110426001 1

generated-image

generated-image (2)

165876466_m

anp110426038 1

