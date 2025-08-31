Zelensky zegt dat nieuwe aanvallen diep in Rusland gepland zijn

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft nieuwe aanvallen diep in Rusland gepland, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Hij werd zondag bijgepraat door legerleider Oleksandr Syrsky en schrijft dat de Russen flinke verliezen lijden aan het front.

"De Russen hebben alleen al in de eerste acht maanden van dit jaar 290.000 soldaten verloren, dood of zwaargewond", aldus Zelensky. De meeste Russische militairen zouden worden uitgeschakeld in de oostelijke Donbas, met name rond de stad Pokrovsk. Daar heeft Rusland volgens Zelensky recent zo'n 100.000 manschappen verzameld. Zelensky stelt dat zij nog maar weinig bereiken.

Oekraïne voert regelmatig aanvallen uit op Russisch grondgebied en soms ook diep in het buurland. Zo zijn er af en toe droneaanvallen op Moskou, maar vooral energiefaciliteiten zijn het doelwit.