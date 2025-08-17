ECONOMIE
Boot van schipper Kuiper na aanvaring terug in Ocean Race

Sport
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 20:59
anp170825107 1
PORTSMOUTH (ANP) - Schipper Rosalin Kuiper is zondag vanuit het Engelse Portsmouth met haar boot Holcim PRB van start gegaan in de tweede etappe van de Ocean Race Europe. Er wordt koers gezet richting het Spaanse Cartagena. De deelname van de boot was twijfelachtig na een aanvaring in Kiel kort na de start van de eerste etappe van de zeilrace.
De boot Holcim PRB kwam in aanvaring met de Allagrande Mapei Racing. Beide boten moesten terugkeren naar de haven en ervoor zorgen op tijd klaar te zijn voor de tweede etappe. "Er is ongelooflijk hard gewerkt om hier aan de startlijn te staan", zei Kuiper in een bericht van de organisatie. "We hebben de klok rond gewerkt de afgelopen dagen met als resultaat dat we kunnen starten. Het onmogelijke is gelukt."
De in Nederland geboren Carolijn Brouwer maakt ook deel uit van de bemanning van de Holcim PRB.
