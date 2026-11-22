ANTALYA (ANP) - Op de VN-klimaattop in Antalya blijft het tot het laatste moment spannend of landen zullen instemmen met een nieuwe versie van de tekst voor de slotverklaring. Voorzitters Turkije en Australië publiceerden in de nacht van zaterdag op zondag een nieuwe tekst, maar het is nog maar de vraag of die op voldoende steun kan rekenen.

Zaterdagochtend vroeg, na publicatie van de tekst, overlegden de meeste sleutelspelers over de nieuwe versie. Daarna zijn landen uiteengegaan om die verder te bespreken. Het lijkt ondertussen steeds minder waarschijnlijk dat bijvoorbeeld de EU de tekst die er nu ligt zal steunen.

In de gepubliceerde tekst wordt niets expliciets gezegd over fossiele brandstoffen en het afbouwen daarvan. Eerder stelden landen als Panama, Ivoorkust en Frankrijk een verwijzing daarnaar als een van de voorwaarden om te kunnen instemmen.

Tegenvoorstel

Maarten de Zeeuw, klimaatexpert bij Greenpeace die al jaren als waarnemer aanwezig is bij de toppen, zegt dat het sterk de vraag is "of deze deal gesteund wordt door de grote groep van landen die zich gisteren uitspraken voor de transitie weg van fossiele brandstoffen". Hij doelt op een soort tegenvoorstel over een aantal onderwerpen dat meer dan honderd landen, waaronder de EU, op tafel legden van de voorzitters van de top.

Of er nog wordt gesleuteld aan de verklaring, is niet duidelijk. Om 09.00 uur lokale tijd, 07.00 uur Nederlandse tijd, staat de afsluitende slotvergadering op de agenda van de top. In die vergadering zou de slotverklaring moeten worden 'afgehamerd'.