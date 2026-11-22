LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen raakte in de Grote Prijs van Las Vegas 35 keer de leiding kwijt, maar heroverde alle keren de koppositie en won zo de race met vermoedelijk de meeste inhaalacties ooit in de Formule 1.

"Het was krankzinnig, werkelijk surrealistisch om mee te maken en iets wat ik nog nooit heb gezien in de Formule 1", zei de 29-jarige coureur van Red Bull in het flashinterview na zijn 75e zege in de koningsklasse van de autosport.

"Wij hadden de afstelling goed voor elkaar en ik koos denk ik steeds het goede moment om de leiding weer terug te pakken, maar er werd zo ontzettend hard gevochten en de slipstream was zo sterk, dat het onmogelijk was om weg te rijden en afstand te nemen", zei de Nederlander, die voor de derde keer won in de Amerikaanse gokstad. "Het geluk is hier vaak aan mijn zijde."